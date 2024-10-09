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Делегация из Беларуси ознакомилась в Ижевске с производством систем ПВО

16:20, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Делегация из Беларуси ознакомилась в Ижевске с производством систем ПВО
16:20, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
243
0
#Ижевск\n#Беларусь\n#ВПК\n#завод «Купол»
Фото: t.me/vpkgovby
243
0

В столице Удмуртии работает межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит работа 24-го заседания Белорусско-Российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Как сообщает официальный ТГ-канал Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, председательствуют на комиссии глава белорусского оружейного ведомства Дмитрий Пантус и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

9 октября участники заседания посетили ряд военно-промышленных оружейных предприятий «оружейной столицы» России. Первое из них — АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», специализирующееся на производстве систем ПВО малой дальности.

Делегации продемонстрировали производственные мощности предприятия, а после, в ходе совещания, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-промышленной сфере.

16:20, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
243
0
#Ижевск\n#Беларусь\n#ВПК\n#завод «Купол»