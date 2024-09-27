Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировал нехватку сливочного масла

Ижевск. Удмуртия. Ситуация с нехваткой сливочного масла и ростом цен на него прокомментировал министр сельского хозяйства Удмуртии Михаил Юдин. По его словам, ситуация находится под контролем.

«Несмотря на резкий скачок роста стоимости и нехватку сливочного масла в розничных сетях, молочные продукты остаются важнейшим элементом питания в каждой семье. Совместно с региональным Министерством промышленности и торговли мы ежедневно мониторим объемы производства и цены на рынке. Ситуация с нехваткой сливочного масла под контролем», — отметил министр.

На рост стоимости масла влияет подорожание сырья и высокий спрос на молочную продукцию среди населения и бизнес-структур. Для принятия мер было оповещено региональное управление ФАС. Также на ближайшие дни намечена встреча с производителями и переработчиками молока для стабилизации рыночных цен.