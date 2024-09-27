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Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировал нехватку сливочного масла

16:35, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировал нехватку сливочного масла
16:35, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#масло\n#продовольствие
Фото: Сорина Георгиты на Unsplash
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Для принятия мер оповещена антимонопольная служба. 

Ижевск. Удмуртия. Ситуация с нехваткой сливочного масла и ростом цен на него прокомментировал министр сельского хозяйства Удмуртии Михаил Юдин. По его словам, ситуация находится под контролем. 

«Несмотря на резкий скачок роста стоимости и нехватку сливочного масла в розничных сетях, молочные продукты остаются важнейшим элементом питания в каждой семье. Совместно с региональным Министерством промышленности и торговли мы ежедневно мониторим объемы производства и цены на рынке. Ситуация с нехваткой сливочного масла под контролем», — отметил министр.

На рост стоимости масла влияет подорожание сырья и высокий спрос на молочную продукцию среди населения и бизнес-структур. Для принятия мер было оповещено региональное управление ФАС. Также на ближайшие дни намечена встреча с производителями и переработчиками молока для стабилизации рыночных цен. 

16:35, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#масло\n#продовольствие