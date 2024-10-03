В Удмуртии подорожало сливочное масло и творог

Ижевск. Удмуртия. Сливочное масло подорожало в Удмуртии более чем на 40 рублей за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

С 24 по 30 сентября цены на продовольственные товары снизились в среднем примерно на 14%. Сильнее всего цены снизились на белокочанную капусту — -8,1% (2,8 рубля), колбасу полукопчёную и варёно-копчёную — -3,6% (20,8 рубля). При этом некоторые товары подорожали, среди них: сливочное масло — +3,9% (42,7 рубля) и творог — +3,7% (11,6 рубля).

Среди отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости зафиксирован рост цен на женские гигиенические прокладки (+2,8%) и снижение цены хозяйственного мыла (-2%).

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Удмуртии Михаил Юдин рассказал о нехватке сливочного масла. По его словам, ситуация находится под контролем.