Два сотрудника автотранспортного предприятия в Удмуртии присвоили имущества почти на 1 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двух бывших сотрудников пассажирского автотранспортного предприятия обвинили в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Дело в отношении 37-и и 42-летнего жителей Завьяловского района завели по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

По данным следствия, с января 2020 года по май 2024 года обвиняемые, один из которых работал на автотранспортном предприятии мастером, другой — водителем-снабженцем, используя своё служебное положение, получали на складах имущество предприятия, которое в последующем продавали, присваивая вырученные деньги. В результате предприятию был причинён ущерб на сумму более 977 тыс. рублей.

В результате принятых следствием мер обвиняемые полностью возместили ущерб, причинённый преступлением. На основании собранной доказательственной базы уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. За совершённое преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.