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Ранее проживавшая в Ижевске девушка пожаловалась на федеральном канале на сексуальное насилие в детстве

13:05, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ранее проживавшая в Ижевске девушка пожаловалась на федеральном канале на сексуальное насилие в детстве
13:05, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
107
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Краснодар\n#Следственный комитет\n#насилие
Фото: unsplash.com (Yuris Alhumaydy)
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По данному факту организована процессуальная проверка.

Ижевск. Удмуртия. Во время эфира на федеральном канале жительница Краснодара рассказала о том, что подверглась насилию во время проживания в Ижевске. Об этом сообщает Следственный комитет России. 

Она поведала свою историю на одной из программ федерального канала. Девушка рассказала, что в детстве, когда она жила в Ижевске, в отношении неё были совершены противоправные действия сексуального характера. А позднее, переехав в Краснодар, потерпевшая подвергалась психологическому, физическому и сексуальному насилию со стороны бывшего сожителя. 

По указанным фактам в Краснодарском крае и Удмуртии организованы процессуальные проверки. 

Руководитель следственного управления по Краснодарскому краю Андрей Маслов и руководитель СУ по Удмуртии Рустам Тугушев доложат в центральный аппарат ведомства о ходе процессуальных проверок и установленных обстоятельствах. 

13:05, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Краснодар\n#Следственный комитет\n#насилие