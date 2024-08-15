Ранее проживавшая в Ижевске девушка пожаловалась на федеральном канале на сексуальное насилие в детстве

Ижевск. Удмуртия. Во время эфира на федеральном канале жительница Краснодара рассказала о том, что подверглась насилию во время проживания в Ижевске. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Она поведала свою историю на одной из программ федерального канала. Девушка рассказала, что в детстве, когда она жила в Ижевске, в отношении неё были совершены противоправные действия сексуального характера. А позднее, переехав в Краснодар, потерпевшая подвергалась психологическому, физическому и сексуальному насилию со стороны бывшего сожителя.

По указанным фактам в Краснодарском крае и Удмуртии организованы процессуальные проверки.

Руководитель следственного управления по Краснодарскому краю Андрей Маслов и руководитель СУ по Удмуртии Рустам Тугушев доложат в центральный аппарат ведомства о ходе процессуальных проверок и установленных обстоятельствах.