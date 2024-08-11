Суд взыскал с жительницы Удмуртии компенсацию за оскорбление соседки и нанесение побоев

Кез. Удмуртия. Кезский райсуд Удмуртии взыскал компенсацию морального вреда за оскорбление соседки и нанесение побоев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Потерпевшая обратилась с иском о взыскании морального вреда в размере 100 000 рублей. Исковое заявление мотивировано тем, что постановлением мирового судьи ответчица привлечена к административной ответственности за оскорбление и нанесение побоев. Указанными действиями истице были причинены нравственные и физические страдания, выразившиеся в нарушении душевного спокойствия, причинении физической боли.

Ответчица в судебном заседании пояснила, что исковые требования не признает, ссылаясь на виновное поведение истицы.

Суд установил, что вследствие действий ответчицы истице были причинены нравственные страдания, которые заключаются в переживаниях из-за оскорблений, высказанных в неприличной форме, посягающих на её достоинство личности, на её честь и доброе имя как человека. Оскорбления были высказаны в адрес дамы в присутствии её дочери, супруга, а также иных лиц, женщина испытала чувство унижения и обиды, перенесла стресс.

Кроме этого, в результате нанесённых побоев от соседки она испытал физическую боль, а также переживания в связи с болью, обоснованный страх за жизнь и здоровье.

С учётом всех обстоятельств дела суд пришёл к выводу, что указанная истицей сумма в 100 000 рублей является завышенной, не отвечающей требованиям разумности и справедливости.

Учитывая характер нравственных страданий, обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, наличие длительных конфликтных отношений между сторонами, личность истицы, а также преклонный возраст и состояние здоровья ответчицы, имеющей ряд хронических заболеваний, суд взыскал компенсацию за причинение морального вреда в сумме 15 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.