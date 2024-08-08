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Фрукты и овощи готовы принять в «Зоопарке Удмуртии» для кормёжки питомцев

17:30, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Фрукты и овощи готовы принять в «Зоопарке Удмуртии» для кормёжки питомцев
17:30, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
4
0
#Ижевск\n#Зоопарк Удмуртии\n#корм
Фото: vk.com/club_udm_zoo
4
0

В дар принимаются лишь свежие продукты.

Ижевск. Удмуртия. Зоопарк Удмуртии объявил о сборе овощей и фруктов, которые стали излишками на приусадебных хозяйствах, и которыми жители республики готовы поделиться с питомцами учреждения.

В зоопарк можно принести морковь, капусту, тыкву, огурцы, кабачки, яблоки и груши — всё это станет лакомством для птиц, обезьян и других животных.

«Дорогие друзья! Мы принимаем только свежие фрукты и овощи! Убедительно просим вас не передавать в зоопарк гнилые яблоки и другие продукты питания», — обратились к посетителям в Зоопарке Удмуртии.

Продукты можно оставить на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования.

17:30, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
4
0
#Ижевск\n#Зоопарк Удмуртии\n#корм