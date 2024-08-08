Фрукты и овощи готовы принять в «Зоопарке Удмуртии» для кормёжки питомцев

В дар принимаются лишь свежие продукты.
Ижевск. Удмуртия. Зоопарк Удмуртии объявил о сборе овощей и фруктов, которые стали излишками на приусадебных хозяйствах, и которыми жители республики готовы поделиться с питомцами учреждения.
В зоопарк можно принести морковь, капусту, тыкву, огурцы, кабачки, яблоки и груши — всё это станет лакомством для птиц, обезьян и других животных.
«Дорогие друзья! Мы принимаем только свежие фрукты и овощи! Убедительно просим вас не передавать в зоопарк гнилые яблоки и другие продукты питания», — обратились к посетителям в Зоопарке Удмуртии.
Продукты можно оставить на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования.