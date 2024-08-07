«Калашников» презентует на площадке форума «Армия-2024» модернизированный титановый бронешлем

Кубинка. Московская область. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» (18+) в демоцентре «Калашникова» АО «НИИ стали» презентует модернизированный титановый бронешлем «Барс-М». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Разработка является частью линейки титановых шлемов «Барс». В отличие от собратьев, представленный бронешлем отличается новым форм-фактором, близким к форме человеческой головы, и новым забралом. Помимо этого, изделие оснастили подштамповками в зоне ушей под низкопрофильные активные наушники.

Новое забрало изготовлено из высокопрочного стекла, работающего при крайне низких температурах.

«Специально была создана особая структура стекла, которая состоит из комбинации материалов. В результате забрало выдерживает два выстрела из 9-мм автоматического пистолета Стечкина при диапазоне температур от -40°С до +40°С», — рассказали в НИИ «стали».

Поводом создания шлема новой формы стал запрос заказчиков, в том числе из зоны СВО.

Военно-технический форум пройдет в КВЦ «Патриот» на территории Московской области с 12 по 14 августа.