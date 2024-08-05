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В ижевском аэропорту обслужили рекордные 100 тысяч пассажиров за месяц

12:30, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
В ижевском аэропорту обслужили рекордные 100 тысяч пассажиров за месяц
12:30, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
138
0
#Ижевск\n#аэропорт\n#пассажиры
Фото: vk.com/a.brechalov
138
0

С начала года из воздушной гавани Удмуртии вылетело больше полумиллиона человек.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт поставил исторический рекорд по пассажиропотоку: за минувший месяц воздушная гавань обслужила 100 540 путешественников, поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

По сравнению с июлем прошлого года пассажиропоток вырос на 7%, а если взять аналогичный период  2022 года – на треть. 

Всего с начала 2024 года через ижевский аэропорт вылетело 522 тыс. человек, из них 405 тыс. – пассажиры компании «Ижавиа».

12:30, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
138
0
#Ижевск\n#аэропорт\n#пассажиры