В ижевском аэропорту обслужили рекордные 100 тысяч пассажиров за месяц

Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт поставил исторический рекорд по пассажиропотоку: за минувший месяц воздушная гавань обслужила 100 540 путешественников, поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

По сравнению с июлем прошлого года пассажиропоток вырос на 7%, а если взять аналогичный период 2022 года – на треть.

Всего с начала 2024 года через ижевский аэропорт вылетело 522 тыс. человек, из них 405 тыс. – пассажиры компании «Ижавиа».