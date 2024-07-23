В Удмуртии телефонные мошенники стали орудовать под видом сотрудников Социального фонда

Ижевск. Удмуртия. Телефонные мошенники все чаще стали терроризировать жителей Удмуртии под предлогом перерасчета пенсии. При этом злоумышленники действуют под видом сотрудников Социального фонда России, сообщает пресс-служба отделения СФР по Удмуртской Республике.

Преступники дозваниваются до граждан и сообщают, что у них якобы выявлен неучтенный трудовой стаж, а значит они могут рассчитывать на увеличение пенсии. Затем они убеждают потенциальную жертву записаться на прием в клиентскую службу регионального отделения Соцфонда России, для чего просят продиктовать код, который поступит в смс-сообщении.

Сотрудники Социального фонда России никогда не общаются с гражданами вне официальных каналов связи и уж тем более в инициативном порядке не просят у них никаких персональных данных, подчеркнул управляющий отделением Социального фонда России по Удмуртской Республике Алексей Бельтюков.

«Специалисты фонда никогда не запрашивают по телефону номер СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета на портале госуслуг. Если по телефону просят предоставить такую информацию, будьте бдительны — это мошенники. Отмечу, что все услуги Отделение фонда оказывает бесплатно в клиентских службах, МФЦ или онлайн через портал госуслуг», ­— отметил Алексей Бельтюков.

Отделение СФР по Удмуртии напоминает: по всем вопросам, в том числе перерасчёту пенсии или назначению социальных выплат, всегда можете обратиться в клиентские офисы отделения СФР по УР, а также задать вопросы по телефону горячей линии 8 800 200 13 16 (звонок бесплатный).