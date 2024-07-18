Жителей Удмуртии научат готовить «цифровые» блинчики и добывать волокно из льна на «АгроПро – 2024»

Завьялово. Удмуртия. В селе Первомайский Завьяловского района 20 июля пройдет межрегиональный фестиваль «АгроПро – 2024» (0+).

Свои площадки на фестивале откроет Удмуртский аграрный университет (УдГАУ). Дети и взрослые смогут посмотреть за боями мобильных роботов, поработать с мини-катушкой Тесла, освоить мастерство выращивания микрозелени и другие навыки. Помимо этого, гостям покажут, как готовятся «цифровые» блинчики, а также дадут оценить авторские прохладительные напитки и продегустировать качотта, пармезан, белпер-колле и другие сыры.

На мероприятии будут обучать, как пользоваться микроскопом, добывать волокно из льна и управлять квадрокоптером. Специалисты покажут, как рисовать природными красками и помогут воплотить картинку в жизнь. Гости также смогут опробовать VR-очки для виртуального посещения агропромышленного комплекса.

Фестиваль особенно будет интересен детям и будущим студентам, которые смогут задуматься о профессии в сфере АПК. Напомним, в вузах Удмуртии продолжается приемная кампания.

Фестиваль начнется в 08:00 и продлится до 18:00. Вход для всех желающих свободный.