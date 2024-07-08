За полгода в Удмуртии почти на 50% снизилось количество уличных преступлений

Ижевск. Удмуртия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за шесть месяцев в Удмуртии снизилось количество зарегистрированных преступлений с 12 453 до 12 306 (на 1,2%). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Самое значительное снижение уровня преступности наблюдается в Якшур-Бодьинском районе – 28%. Также количество зарегистрированных преступлений снизилось на 22% в Юкаменском, на 21,8% в Красногорском, на 20,9% в Малопургинском, на 19,8% в Вавожском, на 14,1% в Киясовском районах Удмуртии. Кроме того, на 16% снизился уровень преступности в Устиновском районе Ижевска.

В целом по республике снизилось количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 14%, разбойных нападений – на 8,7%, грабежей на 31,6%, краж имущества – на 26%. В сфере незаконного оборота наркотиков и оружия снижение составило 11,5% и 34,1% соответственно.

Число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 4,3%. Число убийств не изменилось, а количество изнасилований выросло на 111,8%.

На 46,4% сократилось число преступлений, совершенных на улице, на 10,5% – преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 21,6% – преступлений в состоянии опьянения. Также на 20% снизилось количество рецидивов и на 21,4% – преступлений, совершенных на бытовой почве.