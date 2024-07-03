Ижевск. Удмуртия. Железные дороги Удмуртии подготовили к жаркой погоде. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской магистрали.

Сотрудники Горьковской железной дороги усилили работу по соблюдению безопасности и СанПин норм в поездах из-за жаркой погоды в регионах.

Совместно с подрядчиками работники магистрали дополнительно убирают пыль и грязь на территории вокзалов, а также поливают платформы специальными средствами. Помимо этого, на вокзалах обеспечено кондиционирование и проветривание помещений.

На постоянной основе контролируется готовность локомотивов к работе в жаркой погоде. Для этого железнодорожники проверяют исправность электроники, тормозного, механического, пневматического и дизельного оборудования.