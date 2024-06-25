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В Сюмсинском районе Удмуртии впервые запустили публичные обсуждения по борьбе с борщевиком

17:20, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Сюмсинском районе Удмуртии впервые запустили публичные обсуждения по борьбе с борщевиком
17:20, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Сюмсинский район\n#борщевик
Фото: unsplash.com (Natalie Kinnear)
267
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Проблема в районе достигла критической отметки.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе Удмуртии стартовали публичные обсуждения по борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава района Павел Кудрявцев.

У нас запущены публичные обсуждения по муниципальной программе по борьбе с борщ Сос

«Впервые мы запускаем публичные обсуждения по такому вопросу, потому что у нас в районе есть населённые пункты, где проблема стоит уже очень остро; надо бороться», — сказал глава района.

Больше всего борщевика в районе — в Русской Бабье. Около 8 гектаров.

На публичные обсуждения вынесли проект муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» (18+). Для ознакомления с материалами нужно пройти по ссылке

Сроки проведения публичных консультаций по 8 июля 2024 года.

Замечания и предложения направляются в электронном виде на почту selhozadim@udmnet.ru или на бумажном носителе по адресу: село Сюмси, ул. Советская, 45, каб. 15.

17:20, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
267
0
#Сюмсинский район\n#борщевик