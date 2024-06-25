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Кухня Удмуртии стала третьей по популярности среди российских путешественников

11:35, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Кухня Удмуртии стала третьей по популярности среди российских путешественников
11:35, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
205
0
#удмуртская кухня\n#рейтинг\n#Россия\n#Татарстан\n#Карелия
Фото: arzik2
205
0

Перепечи уступили лишь куриной грудке по-карельски и татарским эчпочмакам.

Ижевск. Удмуртия. Сервис доставки еды признал Удмуртию третьей по популярности региональной кухней России среди путешественников. Об этом сообщает пресс-служба сервиса доставки еды к поездам и самолетам «ЕдуЕм».

В период с 1 апреля по 10 июня включительно были проанализированы все заказы россиян в поезда.

На долю кухни Удмуртии приходится 16% всех заказов. Внимание путешественников чаще всего привлекали перепечи, табани, пельмени и суп пуштэм. Сразу за Удмуртией расположилась уральская кухня с супами в хлебных тарелках. Пятое место разделили кухни Бурятии, Иркутской области и Забайкалья.

Самой популярной среди путешественников стала карельская кухня с куриной грудкой и жареным судаком, а на втором месте расположился Татарстан со своими блюдами: эчпочмак, чак-чак и шурпа.

11:35, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
205
0
#удмуртская кухня\n#рейтинг\n#Россия\n#Татарстан\n#Карелия