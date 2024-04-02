Жителя Удмуртии оштрафовали на 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Центрального окружного военного суда города Самары в отношении жителя Удмуртии, причастного к распространению в интернете призывов к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по УР.

Мужчину обвиняли по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Его причастность к совершению преступления террористического характера выявлена и расследована сотрудниками УФСБ.

С учётом признания обвиняемым своей вины судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.