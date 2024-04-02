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Жителя Удмуртии оштрафовали на 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма

10:35, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителя Удмуртии оштрафовали на 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма
10:35, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#УФСБ\n#призывы к терроризму
Фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
8
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В силу вступил приговор военного суда Самары.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Центрального окружного военного суда города Самары в отношении жителя Удмуртии, причастного к распространению в интернете призывов к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по УР.

Мужчину обвиняли по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Его причастность к совершению преступления террористического характера выявлена и расследована сотрудниками УФСБ.

С учётом признания обвиняемым своей вины судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

10:35, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
8
0
#УФСБ\n#призывы к терроризму