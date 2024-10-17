Уроженца Украины в Удмуртии обвинили в призывах к терроризму

Ижевск. Удмуртия. Проживающего в Удмуртии уроженца Украины обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Отмечается, что сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность фигуранта, причастного к распространению в интернете материалов, содержащих оправдание совершённых ВСУ на территории России террористических актов, а также угрозы, адресованные руководству Российской Федерации.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. За совершение указанного преступления УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.