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Уроженца Украины в Удмуртии обвинили в призывах к терроризму

10:50, 17 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Уроженца Украины в Удмуртии обвинили в призывах к терроризму
10:50, 17 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
757
0
#Удмуртия\n#Украина\n#ВСУ\n#УФСБ\n#призывы к терроризму
Источник фото: Kandinsky 3.1
757
0

Мужчине вменяют в вину оправдание действий ВСУ и угрозы в адрес руководства России.

Ижевск. Удмуртия. Проживающего в Удмуртии уроженца Украины обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Отмечается, что сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность фигуранта, причастного к распространению в интернете материалов, содержащих оправдание совершённых ВСУ на территории России террористических актов, а также угрозы, адресованные руководству Российской Федерации.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. За совершение указанного преступления УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

10:50, 17 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
757
0
#Удмуртия\n#Украина\n#ВСУ\n#УФСБ\n#призывы к терроризму