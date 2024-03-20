Ижевчан предупредили об опасности выхода на лёд городского пруда 

Ижевск. Удмуртия. Ижевчан предупредили о рисках выхода на тонкий весенний лёд городского пруда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В настоящее время толщина льда на Ижевском водохранилище составляет 40-50 см, он довольно устойчив. Но из-за теплого весеннего солнца становится рыхлым, в некоторых местах образуются промоины», — сообщили в администрации Ижевска. Весной лёд становится рыхлым из-за влияния солнца, талой воды, а также его подтачивает течение.

Помимо этого, на Ижевском пруду есть участки, не промерзающие в течение всей зимы, — около дамбы, ТЭЦ, парка Кирова, водозаборных станций в Октябрьском районе и у речки Игерман. Также потенциально опасен лёд вдоль берегов, особенно, где растут камыши и другие растения.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на воде или сами попали в аналогичную ситуацию, звоните: 112 — Единая служба спасения, или 65-53-12, 65-53-13 — Поисково-спасательная служба Ижевска.