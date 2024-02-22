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Солнечные выходные ожидают Удмуртию

11:30, 22 февраля, 2024
Солнечные выходные ожидают Удмуртию
11:30, 22 февраля, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#солнце
Фото: ИА «Сусанин»
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Только в северных районах республики прогнозируется переменная облачность.

Ижевск. Удмуртия. Солнечная погода ожидается на большей части Удмуртии в предстоящие праздничные выходные. Переменную облачность синоптики прогнозируют только в северных районах, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Осадков не ожидается, днем столбики термометров покажут -6…-12 градусов по Цельсию, ночью -13…-18, на юге региона, а также в восточных районах -18…-23 градуса. 

Днем в понедельник, 26 февраля, будет -3…-8 градусов.

11:30, 22 февраля, 2024
164
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#солнце