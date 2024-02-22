Солнечные выходные ожидают Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. Солнечная погода ожидается на большей части Удмуртии в предстоящие праздничные выходные. Переменную облачность синоптики прогнозируют только в северных районах, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Осадков не ожидается, днем столбики термометров покажут -6…-12 градусов по Цельсию, ночью -13…-18, на юге региона, а также в восточных районах -18…-23 градуса.

Днем в понедельник, 26 февраля, будет -3…-8 градусов.