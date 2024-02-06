«Биатлонная сосна» в Ижевске вошла в реестр старовозрастных деревьев России

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало больше деревьев-памятников живой природы. Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, «Биатлонная сосна» попала в официальный реестр старовозрастных деревьев России.

По оценкам специалистов, этому долгожителю уже более 245 лет. Сосну можно найти на Биатлонном комплексе имени генерала Александра Демидова. Она расположена рядом с грунтовой дорогой у пруда, примерно в 500 метрах в сторону от СНТ «Берёзка».

К этому «Месту силы» приезжают подзарядиться энергией и здоровьем многие спортсмены.