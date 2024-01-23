В 2024 году в рамках нацпроекта восстановят более 11 тысяч гектаров леса Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии восстановят более 11 200 гектаров леса по нацпроекту «Экология». Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов в своём Телеграм-канале.

Будут проведены лесопатологические обследования на 8 тысячи гектарах, в результате которых назначат санитарно-оздоровительные мероприятия.

В прошлом году санитарные рубки прошли на площади в 750 гектаров — это позволило убрать 105 тысяч кубометров мёртвой древесины.

«С каждым годом площади лесовосстановления увеличиваются. Напомню, что в прошлом году в республике появилось 10 600 гектаров новых лесов», — высказался Денис Удалов.