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В 2024 году в рамках нацпроекта восстановят более 11 тысяч гектаров леса Удмуртии

17:20, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 2024 году в рамках нацпроекта восстановят более 11 тысяч гектаров леса Удмуртии
17:20, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
213
0
#леса\n#Удмуртия\n#восстановление
Фото: ИА «Сусанин»
213
0

В прошлом году деревья высадили на площади свыше 10,5 тысячи гектаров.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии восстановят более 11 200 гектаров леса по нацпроекту «Экология». Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов в своём Телеграм-канале.

Будут проведены лесопатологические обследования на 8 тысячи гектарах, в результате которых назначат санитарно-оздоровительные мероприятия.

В прошлом году санитарные рубки прошли на площади в 750 гектаров — это позволило убрать 105 тысяч кубометров мёртвой древесины.

«С каждым годом площади лесовосстановления увеличиваются. Напомню, что в прошлом году в республике появилось 10 600 гектаров новых лесов», — высказался Денис Удалов.

17:20, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
213
0
#леса\n#Удмуртия\n#восстановление