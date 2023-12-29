Игрушка ижевских школьников появилась на главной ёлке на ВДНХ в Москве

Москва. На главную ёлку на выставке-форуме «Россия» (0+) на ВДНХ в Москве повесили игрушку из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Украшение смастерили ученики Художественно-эстетического лицея №98 Ижевска и их родители. Они создали подвеску в виде сердца, на котором изобразили герб Удмуртии.

Отмечается, что образ человека-птицы на гербе символизирует возрождение, мудрость, мужество и совершенство. По легенде, птица была послана богами, чтобы приносить в дом достаток и семейное счастье.

«Говорят, что если вешать игрушку с изображением этой птицы на новогоднюю ёлку, то это принесет семье удачу, процветание и защиту от бед»,— рассказала руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Всего главную ёлку ВДНХ украшают игрушки всех 89 субъектов России. Каждое украшение олицетворяет регион и рассказывает о ремесле своего народа.