Тарифы на изготовление материалов для предвыборной агитации на выборах президента России от ИП Степанова, ООО «КОМОС-МЕДИА»

Информируем о стоимости изготовления печатных агитационных материалов от ИП Степанова Е. Ю., ООО «КОМОС-МЕДИА» — для проведения предвыборной агитации на выборах президента России в 2024 году.

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Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на баннерной ткани производство Китай, 360dpi) за 1 кв. м. — стоимость 250 рублей (Двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на самоклеящейся пленке) за 1 кв. м. — стоимость 428 рублей (Четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на скроллерной бумаге) за 1 кв. м. — стоимость 1650 рублей (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рубля 00 копеек.

Цены указаны в рублях (НДС не облагается).

ИП Степанова Е.Ю.

e-mail: office@bbc18.ru

Телефон: (3412) 72-73-74

Реклама. ИП Степанова Е.Ю., ИНН 183104245540

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Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на баннерной ткани производство Китай, 360dpi) за 1 кв. м. — стоимость 250 рублей (Двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на самоклеящейся пленке) за 1 кв. м. — стоимость 428 рублей (Четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на скроллерной бумаге) за 1 кв. м. — стоимость 1650 рублей (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рубля 00 копеек.

Цены указаны в рублях (НДС не облагается).

ООО «КОМОС-МЕДИА».

e-mail: office@komos-media.ru

Телефон: (3412) 31-01-50

Реклама. ООО «КОМОС-МЕДИА», ИНН 1840048190