Тарифы на изготовление материалов для предвыборной агитации на выборах президента России от ИП Степанова, ООО «КОМОС-МЕДИА»

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года.
Информируем о стоимости изготовления печатных агитационных материалов от ИП Степанова Е. Ю., ООО «КОМОС-МЕДИА» — для проведения предвыборной агитации на выборах президента России в 2024 году.
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Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на баннерной ткани производство Китай, 360dpi) за 1 кв. м. — стоимость 250 рублей (Двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на самоклеящейся пленке) за 1 кв. м. — стоимость 428 рублей (Четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на скроллерной бумаге) за 1 кв. м. — стоимость 1650 рублей (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рубля 00 копеек.
Цены указаны в рублях (НДС не облагается).
ИП Степанова Е.Ю.
e-mail: office@bbc18.ru
Телефон: (3412) 72-73-74
Реклама. ИП Степанова Е.Ю., ИНН 183104245540
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Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на баннерной ткани производство Китай, 360dpi) за 1 кв. м. — стоимость 250 рублей (Двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на самоклеящейся пленке) за 1 кв. м. — стоимость 428 рублей (Четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Изготовление печатных предвыборных агитационных материалов: (на скроллерной бумаге) за 1 кв. м. — стоимость 1650 рублей (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рубля 00 копеек.
Цены указаны в рублях (НДС не облагается).
ООО «КОМОС-МЕДИА».
e-mail: office@komos-media.ru
Телефон: (3412) 31-01-50
Реклама. ООО «КОМОС-МЕДИА», ИНН 1840048190