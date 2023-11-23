В Завьяловском районе Удмуртии назначили нового прокурора

Ранее Денис Перевозчиков возглавлял надзорный орган в Якшур-Бодьинском районе.
Завьялово. Удмуртия. Прокурором Завьяловского района стал Денис Перевозчиков. С 2014 года он был прокурором Якшур-Бодьинского района, сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии.
Денис Перевозчиков — уроженец Воткинска. В органах прокуратуры работает с 2004 года.
23 ноября прокурор Удмуртии Артем Николаев представил старшего советника юстиции Дениса Перевозчикова главе района, руководству правоохранительных органов.