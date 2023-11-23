Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

В Завьяловском районе Удмуртии назначили нового прокурора

17:35, 23 ноября, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В Завьяловском районе Удмуртии назначили нового прокурора
17:35, 23 ноября, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
1383
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#прокурор
Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии
1383
0

Ранее Денис Перевозчиков возглавлял надзорный орган в Якшур-Бодьинском районе.

Завьялово. Удмуртия. Прокурором Завьяловского района стал Денис Перевозчиков. С 2014 года он был прокурором Якшур-Бодьинского района, сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии. 

Денис Перевозчиков — уроженец Воткинска. В органах прокуратуры работает с 2004 года. 

23 ноября прокурор Удмуртии Артем Николаев представил старшего советника юстиции Дениса Перевозчикова главе района, руководству правоохранительных органов. 

17:35, 23 ноября, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
1383
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#прокурор