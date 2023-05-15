Для пенсионеров Удмуртии начала действовать скидка 50% в пригородных автобусах

Ижевск. Удмуртия. В пригородных автобусах в Удмуртии пенсионеры могут купить билет со скидкой в 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Акция будет действовать до 1 октября и доступна для пенсионеров, предпенсионеров и людей, которые имеют условия, необходимые для назначения страховой пенсии по старости.

Чтобы воспользоваться скидкой, пассажир должен иметь документ Пенсионного фонда России, который подтверждает принадлежность человека к соответствующей категории. Также может понадобиться паспорт.

Билет за полцены можно приобрести на маршруты: № 433, 439, 440, 443, 446, 450, 463, 470, 479, 480; 125, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 312, 312+128, 312+173, 312+374, 313, 313+384, 314, 317, 318, 320, 321, 324, 326, 331, 338, 356, 358, 359, 362, 373, 145, 315, 319, 327, 328, 336, 341, 344, 344 Д, 353, 357, 363, 366, 432, 434, 436, 481, 482.