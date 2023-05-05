Сотрудницу дома престарелых в Алнашах признали виновной в смерти постояльца интерната

Алнаши. Удмуртия. Санитарку Алнашского дома дома-интерната для инвалидов и престарелых признали виновной в смерти одного из постояльцев. Травмы, приведшие к летальному исходу, мужчина получил из-за неосторожности медработника, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что в мае 2022 года сотрудница интерната намеревалась перевезти на лифте одного из жильцов со второго этажа на первый. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться и находился в инвалидной коляске.

Санитарка, не убедившись, что нажала кнопку лифта и платформа подъемника подъехала на этаж, начала спиной заходить в лифтовую шахту вместе с коляской, где сидел потерпевший.

В результате оба упали на дно лифтового колодца. Пациент интерната получил многочисленные травмы, от которых скончался.

Суд признал соцработника виновной в совершении преступления по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ее приговорили к 4 месяцам ограничения свободы.