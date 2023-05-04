Сухую и теплую погоду обещают синоптики на территории Удмуртии в мае

Ижевск. Удмуртия. Майские дни в Удмуртии будут сухими и теплыми. Прогноз погодных аномалий на ближайший месяц опубликовал Росгидромет.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в мае на территории Приволжского федерального округа превысит обычные значения на 1 градус. Отметим, согласно метеонаблюдениям за период с 1991 по 2020 год, в Ижевске в последний весенний месяц этот показатель составлял 12,3 °С.

За 20-летний период осреднения синоптики установили, что месячная сумма осадков для ижевской агломерации составляет 45 мм. По прогнозу Росгидромета, в мае Удмуртия, а также ряд других регионов Приволжья дождутся от природы менее 80% от этого объема.