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Сухую и теплую погоду обещают синоптики на территории Удмуртии в мае

10:20, 04 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Сухую и теплую погоду обещают синоптики на территории Удмуртии в мае
10:20, 04 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
182
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#осадки\n#Росгидромет
Фото: ИА "Сусанин"
182
0

Количество осадков не превысит 80% от нормы.

Ижевск. Удмуртия. Майские дни в Удмуртии будут сухими и теплыми. Прогноз погодных аномалий на ближайший месяц опубликовал Росгидромет.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в мае на территории Приволжского федерального округа превысит обычные значения на 1 градус. Отметим, согласно метеонаблюдениям за период с 1991 по 2020 год, в Ижевске в последний весенний месяц этот показатель составлял 12,3 °С.

За 20-летний период осреднения синоптики установили, что месячная сумма осадков для ижевской агломерации составляет 45 мм. По прогнозу Росгидромета, в мае Удмуртия, а также ряд других регионов Приволжья дождутся от природы менее 80% от этого объема.

10:20, 04 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
182
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#осадки\n#Росгидромет