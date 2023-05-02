Экс-глава одного из поселений в Кизнерском районе может лишиться свободы за махинации на службе

Кизнер. Удмуртия. До 2 лет лишения свободы грозит бывшему главе одного из муниципальных образований (МО) в Кизнерском районе. 59-летнего экс-чиновника обвиняют в служебном подлоге, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По информации, собранной следователями, в марте 2021 года глава одного из поселений фиктивно трудоустроил местного жителя на должность водителя в администрации МО, при этом работа им выполнялась только на бумаге. Обвиняемый вносил в официальные документы — распоряжение о приеме на работу, трудовой договор, табель учета рабочего времени — заведомо ложные сведения. Махинации продолжались до января 2022 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело, классифицируемое как служебный подлог. В ходе следствия проведена проверка рабочей документации по месту службы обвиняемого, очная ставка. На имущество бывшего муниципального служащего наложен арест.

Уголовное дело направлено на рассмотрение суда, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.