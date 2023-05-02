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Двое ижевчан получили условный срок за торговлю контрафактными сигаретами

11:05, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Двое ижевчан получили условный срок за торговлю контрафактными сигаретами
11:05, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
417
0
#Ижевск\n#ФСБ\n#контрафакт\n#сигареты
Фото: vk.com/susk18
417
0

У злоумышленников изъяли более 30 тыс. пачек фальсифицированных табачных изделий.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в силу приговор в отношении двух жителей Ижевска, осужденных за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртии.

Участие подозреваемых в противоправной деятельности установили сотрудники госбезопасности совместно с полицейскими. Следствие выяснило, что фигуранты причастны к незаконному приобретению и хранению немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

У злоумышленников изъяли 33 тыс. пачек контрафактных сигарет, стоимость фальсификата составила более 3 млн рублей.

В суде обвиняемые признали свою вину, им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

11:05, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
417
0
#Ижевск\n#ФСБ\n#контрафакт\n#сигареты