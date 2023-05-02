Двое ижевчан получили условный срок за торговлю контрафактными сигаретами

Ижевск. Удмуртия. Вступил в силу приговор в отношении двух жителей Ижевска, осужденных за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртии.

Участие подозреваемых в противоправной деятельности установили сотрудники госбезопасности совместно с полицейскими. Следствие выяснило, что фигуранты причастны к незаконному приобретению и хранению немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

У злоумышленников изъяли 33 тыс. пачек контрафактных сигарет, стоимость фальсификата составила более 3 млн рублей.

В суде обвиняемые признали свою вину, им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.