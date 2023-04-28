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Жителям Ижевска начали отключать горячую воду за долги

12:45, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Жителям Ижевска начали отключать горячую воду за долги
12:45, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
125
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#Ижевск\n#горячая вода\n#отключения\n#долги\n#коммунальные услуги
Фото: пресс-служба Удмуртского филиала ПАО "Т Плюс"
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Ограничение подачи ресурса ввели в отношении первых трех абонентов-должников по решению суда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске должникам за коммунальные ресурсы начали отключать горячую воду. По решению суда данная мера была применена к первым трем жителям, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Такой инструмент воздействия на граждан, которые не платят за услугу ГВС, энергосбытовая компания применила впервые. Указанные собственники накопили долги в размере около 210 тыс. рублей и были предупреждены о возможном отключении. Общая же сумма просроченной задолженности жителей Ижевска за горячее водоснабжение на сегодня составляет почти 230 млн рублей, рассказала директор по работе с дебиторской задолженностью филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Грохова.

«Мы надеемся, что эта мера позволит снизить долги населения. С начала года предупреждения об ограничении были направлены 14 тысячам ижевчан, а по закону отключение может быть применено ко всем клиентам, долг которых превышает сумму 2-х месячных начислений платы за услугу ГВС», — отметила представитель компании.

Для ограничения подачи горячей воды используются блокираторы, которые закрывают доступ к вентилю на трубопроводе и пломбируются. Самостоятельная разблокировка запорной является административным правонарушением и влечет штраф в размере 15 тыс. рублей.

В «ЭнергосбыТ Плюс» заявляют, что такая мера воздействия на неплательщиков будет применяться и впредь.

12:45, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
125
0
#Ижевск\n#горячая вода\n#отключения\n#долги\n#коммунальные услуги