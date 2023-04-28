Кратковременные дожди пройдут в Удмуртии 1 мая

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 29 апреля в северных районах Удмуртии ожидается минусовая температура воздуха, в целом синоптики обещают -1…+4 градуса по Цельсию. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Днем в субботу будет +16…+21, без осадков.

30 апреля местами пройдут дожди, будет облачно, ночью столбики термометров покажут +4…+10 градусов, днем +19…+24, на севере республики максимум +18 градусов.

В ночь на 1 мая пройдут кратковременные дожди, которые продолжатся и днем. Ветер станет порывистее — 9-14 м/с. Днем ожидается +19…+24 градуса, в северных районах +16…+18 градусов по Цельсию.