Лес загорелся рядом с селом Лагуново в Удмуртии

Лагуново. Удмуртия. Лес загорелся рядом с селом Лагуново в Сарапульском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сигнал на пост дежурного поступил в понедельник, 24 апреля, в 13:36 — горит сухая травянистая растительности около села Лагуново. К прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение лесного массива. Угрозы самому селу нет. В тушении пожара задействованы силы и средства УТП РСЧС — Удмуртлес и добровольцы.

Напомним, на территории всей республики введён особый режим, запрещающий разведение открытого огня в любом виде — костёр, сжигание в металлической бочке, мангал. Несмотря на это, в Удмуртии почти ежедневно вспыхивают ландшафтные пожары.