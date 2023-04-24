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Лес загорелся рядом с селом Лагуново в Удмуртии

17:00, 24 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Лес загорелся рядом с селом Лагуново в Удмуртии
17:00, 24 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
104
0
#Сарапульский район\n#ландшафтный пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
104
0

Пока угрозы населённому пункту нет.

Лагуново. Удмуртия. Лес загорелся рядом с селом Лагуново в Сарапульском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сигнал на пост дежурного поступил в понедельник, 24 апреля, в 13:36 — горит сухая травянистая растительности около села Лагуново. К прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение лесного массива. Угрозы самому селу нет. В тушении пожара задействованы силы и средства УТП РСЧС — Удмуртлес и добровольцы.

Напомним, на территории всей республики введён особый режим, запрещающий разведение открытого огня в любом виде — костёр, сжигание в металлической бочке, мангал. Несмотря на это, в Удмуртии почти ежедневно вспыхивают ландшафтные пожары.

17:00, 24 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
104
0
#Сарапульский район\n#ландшафтный пожар