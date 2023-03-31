В Удмуртию продолжают поступать теплые воздушные массы с Казахстана

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию продолжают поступать теплые воздушные массы с юга страны и из Казахстана. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В первый день апреля ожидается +6…+11 градусов по Цельсию, порывы ветра усилятся до 9-14 м/с. В воскресенье, 2 апреля, ветер стихнет, синоптики прогнозируют +8…+13 градусов.

Местами в выходные пройдут дожди.

В начале следующей рабочей недели будет еще теплее, столбики термометров поднимутся до +16 градусов. «Высока вероятность обновления рекордов максимальных температур этих дней», — добавили в Гидрометцентре Удмуртии.