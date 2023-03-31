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В Удмуртию продолжают поступать теплые воздушные массы с Казахстана

11:50, 31 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В Удмуртию продолжают поступать теплые воздушные массы с Казахстана
11:50, 31 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
225
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна
Фото: arzik2
225
0

В начале следующей недели ожидается до +16 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию продолжают поступать теплые воздушные массы с юга страны и из Казахстана. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В первый день апреля ожидается +6…+11 градусов по Цельсию, порывы ветра усилятся до 9-14 м/с. В воскресенье, 2 апреля, ветер стихнет, синоптики прогнозируют +8…+13 градусов.

Местами в выходные пройдут дожди.

В начале следующей рабочей недели будет еще теплее, столбики термометров поднимутся до +16 градусов. «Высока вероятность обновления рекордов максимальных температур этих дней», — добавили в Гидрометцентре Удмуртии.

11:50, 31 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
225
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна