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Браконьеры незаконно выловили более 200 экземпляров стерляди из Камы в Удмуртии

12:46, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Браконьеры незаконно выловили более 200 экземпляров стерляди из Камы в Удмуртии
12:46, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Удмуртия\n#Кама\n#браконьеры\n#рыбалка\n#ущерб
Фото: пресс-служба федерального агентства по рыболовству
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Причиненный ущерб составил более 1,26 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии браконьеров подозревают в незаконном вылове 276 экземпляров стерляди из Камы. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства по рыболовству.

Для рыбалки злоумышленники использовали сети. Их действия пресекли сотрудники рыбоохраны Волго-Камского территориального управления Росрыболовства. 

Своими действиями браконьеры нанесли водным биоресурсам ущерб на сумму более 1,26 млн рублей.

У подозреваемых изъяли улов, моторную лодку, снегоход, два автомобиля и прицеп. 

12:46, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Удмуртия\n#Кама\n#браконьеры\n#рыбалка\n#ущерб