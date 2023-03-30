Браконьеры незаконно выловили более 200 экземпляров стерляди из Камы в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии браконьеров подозревают в незаконном вылове 276 экземпляров стерляди из Камы. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства по рыболовству.

Для рыбалки злоумышленники использовали сети. Их действия пресекли сотрудники рыбоохраны Волго-Камского территориального управления Росрыболовства.

Своими действиями браконьеры нанесли водным биоресурсам ущерб на сумму более 1,26 млн рублей.

У подозреваемых изъяли улов, моторную лодку, снегоход, два автомобиля и прицеп.