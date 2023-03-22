Предприятия Удмуртии готовы подключиться к импортозамещению автокомпонентов

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию с рабочим визитом посетила делегация АО «АвтоВАЗ» во главе с начальником управления локализации автокомпонентов Максимом Саржиным. Об этом в соцсетях рассказал глава Минпромторга республики Виктор Лашкарёв.

В рамках двухдневного визита гости Удмуртии провели встречи с промышленными предприятиями региона, на которых рассматривался вопрос возможного импортозамещения автокомпонентов.

Например, АО «Сарапульский радиозавод» производит резинотехнические (композитные) детали подвески, мелкие уплотнители и прокладки, модули управления, антенны и магнитолы. АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» — противотуманные фары и светодиодные платы. ООО «Корпорация «Аксион» — АБС, блоки кузовной электроники, датчики скорости вращения колеса, датчики температуры, мотор-редукторы для стеклоподъемников, модуль управления освещением и стеклоочисткой, систему бесключевого управления.

Также в рамках визита посетили: АО «Ижевский радиозавод», ООО «Глазов. Электрон», АО «ИЭМЗ «Купол», ООО «Новый дом».

Члены делегации АвтоВАЗа ознакомились с производственными мощностями и определили вектор по расширению перечня производителей отечественных автокомпонентов.