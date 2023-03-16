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В четверг в Удмуртии воздух прогреется до +7 градусов

07:15, 16 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
В четверг в Удмуртии воздух прогреется до +7 градусов
07:15, 16 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
259
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
259
0

Ночью республику вновь ждет минусовая температура.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии в четверг, 16 марта. Днем существенных осадков не ожидается, сообщает региональное управление МЧС России по информации Гидрометцентра республики.

Днем по республике будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +2…+7°С, ночью понижение до -5 градусов.

Атмосферное давление продолжит расти и составит 753 мм ртутного столба, это выше нормы, относительная влажность воздуха 75%. На дорогах гололедица.

07:15, 16 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
259
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр