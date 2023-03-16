В четверг в Удмуртии воздух прогреется до +7 градусов

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии в четверг, 16 марта. Днем существенных осадков не ожидается, сообщает региональное управление МЧС России по информации Гидрометцентра республики.

Днем по республике будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +2…+7°С, ночью понижение до -5 градусов.

Атмосферное давление продолжит расти и составит 753 мм ртутного столба, это выше нормы, относительная влажность воздуха 75%. На дорогах гололедица.