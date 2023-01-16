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Синоптики не обещают в Удмуртии крещенских морозов в этом году

15:35, 16 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
Синоптики не обещают в Удмуртии крещенских морозов в этом году
15:35, 16 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
415
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#Гидрометцентр\n#Крещение
Фото: ru.freepik.com
415
0

К выходным в республике значительно потеплеет.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии останутся без крещенских морозов в нынешнем году. Гидрометцентр республики опубликовал прогноз погоды на ближайшую неделю.

В ночь на 17 января в Удмуртии сохранится безоблачная погода, термометры покажут -14.,.-19°С. Во вторник днем температура воздуха составит от 10 до 15 градусов мороза, вечером в ряде районов пройдет небольшой снег.

Незначительные осадки сохранятся и в ночь на 18 января, днем снег не ожидается. Прогнозируется 8-13 ниже нуля.

Температура воздуха в крещенскую ночь на 19 января минимально опустится до -13..,-18°С, днем сохранятся прежние от 8 до 13 градусов со знаком «минус».

19 января осадки также маловероятны. 17-19 января ожидается слабый ветер, максимум до 3-9 метров в секунду.

С пятницы в Удмуртии ожидается потепление. 20-22 января максимальные температуры воздуха достигнут -3.,.-8°С. Местами может пройти мокрый снег.

На дорогах остается гололедица.

15:35, 16 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
415
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#Гидрометцентр\n#Крещение