Возвращение в профессию медиков в Удмуртии и новая российская экспедиция в Антарктиду: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Экватор трудовой недели пройден, но манящая перспектива грядущих выходных не должна отвлекать от работы. Взглянем, чем были заняты люди в республике, стране и мире в последние несколько часов по версии СМИ.

Свое дело

Количество субъектов предпринимательской деятельности в Удмуртии достигло 100 тысяч. Об этом глава республики Александр Бречалов объявил на пленарной сессии бизнес-форума «Сделано в Удмуртии», состоявшегося в Ижевске 16 ноября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Совокупно на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 22,6 тыс. юридических лиц, 34,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 42,9 тыс. самозанятых.

Условный стотысячный номер в списке субъектов предпринимательства получил Александр Марьин. В октябре он открыл свое ИП и сейчас вместе с коллегами занимается ремонтом и отделкой помещений.

Новоиспеченному предпринимателю вручили сертификат на получение льготного займа под 1% от Удмуртского фонда развития предпринимательства, а также сертификат на 100 тыс. рублей на маркетинговые услуги от Корпорации развития региона.

Вернись в профессию

Не работающие более 5 лет по специальности фельдшеры и медсестры в Удмуртии смогут восстановить профессиональные навыки и вернуться к работе в системе здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Для граждан, имеющих среднее медицинское образование, организуют курсы профессиональной переподготовки. Обучение проводится на бюджетной основе.

Это уже второй этап акции «Вернись в профессию», первый набор проводился в марте 2022 года. Прошедшим переподготовку гарантируют трудоустройство в государственные лечебные учреждения.

Уточнить информацию можно по телефону 8(3412) 51-07-61.

К знакомым берегам

Из порта Санкт-Петербург в Антарктиду отправилось научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров» с участниками 68-й Российской антарктической экспедиции. Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Судно должно прибыть к берегам Антарктиды в конце декабря.

Ключевые задачи экспедиционного судна – выполнение работ по вывозу персонала 67-й РАЭ и доставке в Антарктику 228 участников работ 68-й РАЭ, а также транспортировка необходимых грузов. В пути с борта будут выполняться научные океанологические, биологические и метеорологические измерения.

Научная программа экспедиции включает несколько десятков различных исследований — изучение глобальных изменений климата, океанологические работы в морях Антарктики, геолого-геофизические, гляциологические исследования во внутриконтинентальных и окраинных районах континента. В числе важнейших производственных задач экспедиции — возведение трех из пяти модулей нового зимовочного комплекса на станции «Восток».

Ударный труд в «болталке»

Купивший социальную сеть Twitter Илон Маск заявил, что работники компании должны будут либо смириться с новым режимом работы повышенной интенсивности, либо покинуть коллектив. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо, направленное сотрудникам фирмы.

В электронном письме Маск говорит подчиненным, что новый Twitter «должен быть крайне хардкорным», что означает «работу на протяжении многих часов с высокой интенсивностью». По его словам, исключительная производительность будет критерием профпригодности для работы в компании.

Сотрудникам предлагается подписать онлайн-обязательство до 17:00 четверга. Тем, кто его не подпишет в срок, Маск пообещал выплатить выходное пособие за три месяца.

Ранее новый владелец «Твиттер» отменил удаленную работу для всех сотрудников компании.