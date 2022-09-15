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Ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской привезут в Ижевск

10:40, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской привезут в Ижевск
10:40, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Свято-Михайловский Собор\n#епархия
Фото: ИА «Сусанин»
147
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Четыре дня он будет находиться в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

Ижевск. Удмуртия. В Михаило-Архангельский кафедральный собор Ижевска прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии. 

Ковчег привезут 29 сентября в 09:00 с родины святой Матроны — из Тульской епархии. Святыня будет находиться в соборе до 2 октября, посмотреть на нее сможет каждый желающий в любой день недели с 07:00 до 19:00. 

Святая блаженная старица Матрона является одной из наиболее почитаемых святых XX века из-за ее близости к народу, простоты, любви и помощи всем нуждающимся.

Часть мощей привозят в рамках просветительского проекта «Ритмы веры», который организует Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

10:40, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Свято-Михайловский Собор\n#епархия