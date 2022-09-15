Ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской привезут в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. В Михаило-Архангельский кафедральный собор Ижевска прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Ковчег привезут 29 сентября в 09:00 с родины святой Матроны — из Тульской епархии. Святыня будет находиться в соборе до 2 октября, посмотреть на нее сможет каждый желающий в любой день недели с 07:00 до 19:00.

Святая блаженная старица Матрона является одной из наиболее почитаемых святых XX века из-за ее близости к народу, простоты, любви и помощи всем нуждающимся.

Часть мощей привозят в рамках просветительского проекта «Ритмы веры», который организует Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.