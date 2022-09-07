Экс-сотрудника ФСИН в Воткинске приговорили за служебный подлог и хранение наркотиков

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вступил в силу приговор районного суда в отношении бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Мужчину признали виновным в служебном подлоге и хранении наркотиков, которые он к тому же употреблял. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртии.

Разработкой фигуранта занимались сотрудники Федеральной службы безопасности и регионального следственного управления СК России. Подозреваемый занимал должность инспектора Воткинского филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН и отвечал за надзор над гражданами, приговоренных к условному лишению свободы. При этом фактически надзорные мероприятия не проводились.

Злоумышленник в погонах скрывал факты отсутствия осужденных по месту регистрации, а также изготавливал липовые справки о том, что они не покидают территорию проживания и с ними регулярно проводят беседы участковые уполномоченные. Подписи поднадзорных лиц и сотрудников полиции подозреваемый просто подделывал. В результате условно осужденные граждане на регистрацию и последующие отметки в инспекцию не являлись, а один из них совершил уголовное преступление.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что служащий ФСИН является наркоманом. Факт незаконного приобретения, хранения и перевозки подозреваемым синтетических наркотиков в крупном размере для личного потребления установлен.

Уволенный со службы мужчина свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца условно.