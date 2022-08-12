Планы по строительству детских технопарков в Удмуртии и предвестники голода в Германии: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Утро пятницы, как и любого буднего дня, начинаем с подборки добротных новостей. Сегодня попробуем зарядить серию «у нас хорошо, у них — не очень». Поехали.

Дополнительное не значит лишнее

С будущего года в Удмуртии начнется создание детских технопарков «Кванториум». В течение двух лет планируется оснастить пять таких учреждений дополнительного образования. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«В 2023-2024 годах такие детские пространства появятся в Ижевске, Глазове, Сарапуле и Воткинске. Упор будет сделан на естественные науки, математику, информатику, обществознание и технологию. Напомню, для сельской местности и малых городов в республике уже функционирует мобильная станция «Кванториум», – сообщил Александр Бречалов.

На сегодня в Удмуртии почти 70% детей дошкольного и школьного возраста занимаются в различных кружках и секциях – это более 177 тыс. ребят от 5 до 18 лет. В текущем году в учреждениях допобразования республики будет открыто почти 4 тысячи дополнительных для занятий по программам спортивной, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности.

Плодитесь и размножайтесь

В Удмуртии пройдет Всероссийский конкурс среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. Мероприятие пройдет 17-18 августа на базе АО «Удмуртплем».

Участниками профсостязания станут специалисты по воспроизводству сельскохозяйственных животных из 61 региона России, в том числе 6 представителей Удмуртии. Лучших будут выявлять в 10 номинациях, а абсолютный победитель получит главный приз от Минсельхоза России — автомобиль.

Отметим, впервые в программу конкурса включен новый этап — работа в информационных системах.

Мне сверху видно все!

Сотрудники Уральского федерального университета разработали и изготовили инфракрасные оптические волокна, устойчивые к сверхвысоким дозам радиации, и потому пригодные для применения не только в традиционной оптоэлектронике, но и в космической технике, а также и на объектах атомной промышленности. Об этом сообщается на официальном сайте УрФУ.

Волокна способны принимать и передавать излучение космических объектов, и их можно встраивать в инфракрасные космические телескопы, заменяя массивные зеркала и линзы. Также их можно применять в системах безопасности и лазерной хирургии.

Предвестники голода

Из-за жары и засухи вода в реках Германии спала до уровня «голодных камней». Об этом сообщает информслужба телеканала РЕН ТВ. Со средних веков большие камни, лежащие на речном дне, служили своего рода маркером грядущего голода.

Как только уровень в реках Рейн и Эльба падает до критических отметок, валуны выглядывают на поверхность. Надпись на них гласит: «Если ты меня видишь – плачь!»