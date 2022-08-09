Спрос на услуги индустрии красоты в Ижевске вырос за год на 46%

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 46% вырос спрос на бьюти-услуги за год. Аналитику провели эксперты «Авито».

Аналитики «Авито Услуг» и агентства Data Insight провели исследование сегмента микробизнеса на рынке бьюти-услуг в России. Анализ показал, что за прошедший год услуги в категории красоты стали самым быстрорастущим сегментом на рынке. Россияне за год сделали 690 млн заказов у бьюти-мастеров — это в два раза больше, чем за предыдущий год. При этом в индустрии красоты работает каждый 10-й исполнитель услуг, а количество работающих в этой сфере мастеров и компаний малого бизнеса за год выросло на 35%.

По данным «Авито Услуг», во втором квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом спрос на услуги бьюти-мастеров в Ижевске вырос на 36%, а по сравнению с прошлым годом — на 46%.

Активно за квартал вырос спрос в городе на услуги мастеров по маникюру и педикюру (+45%), парикмахеров (+60%), косметологов (+31%), визажистов (+41%), а также специалистов по тату и пирсингу (+54%).

Предложений от специалистов в Ижевске во втором квартале 2022 года по сравнению с первым на «Авито» стало больше на 13%, а по сравнению с годом ранее — на 46%.

Средняя цена за одну процедуру на «Авито» составила 600 рублей. Конечная стоимость зависит от сложности процедуры. Так, например, маникюр с покрытием гель-лаком по России в среднем стоит от 500 до 700 рублей, стрижка у парикмахера — от 800 рублей, вечерний макияж — от 900 рублей.