До +32 градусов ожидается во вторник днем в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность прогнозируют синоптики в Удмуртии во вторник, 9 августа. Обойдется без существенных осадков, местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает республиканское управление МЧС согласно данным регионального ГИдрометцентра.

Днем воздух на территории Удмуртии прогреется до +27…+32°С, температура воздуха ночью от 13 до 18 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление останется выше нормы и составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 59%.