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До +32 градусов ожидается во вторник днем в Удмуртии

07:18, 09 августа, 2022
Андрей Поносов
До +32 градусов ожидается во вторник днем в Удмуртии
07:18, 09 августа, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
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Местами прогремят грозы.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность прогнозируют синоптики в Удмуртии во вторник, 9 августа. Обойдется без существенных осадков, местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает республиканское управление МЧС согласно данным регионального ГИдрометцентра.

Днем воздух на территории Удмуртии прогреется до +27…+32°С, температура воздуха ночью от 13 до 18 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление останется выше нормы и составит 750 мм ртутного столба,  относительная влажность воздуха 59%.

07:18, 09 августа, 2022
Андрей Поносов
213
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр