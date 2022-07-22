Без прививок и лицензии: Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарного законодательства на оленеферме в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. Животные на оленеферме «Гринфилд парк» в Завьяловском районе оказались не привиты от опасных заболеваний, а само заведение работает без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Информацией о нарушениях в «Гринфилд парке» с коллегами из надзорного ведомства поделились специалисты главного управления ветеринарии по Удмуртской Республике.

Выявлено, что владелица оленефермы пренебрегает плановой вакцинацией своих питомцев. Животные не привиты от бешенства и сибирской язвы, не в полном объеме проведены диагностические исследования на туберкулез и бруцеллез.

При этом, как следует из информации, размещенной на официальной странице «Гринфилд парка» в соцсети «ВКонтакте», на оленеферме проводят не только экскурсии, но и предлагают посетителям покормить животных с рук.

На огороженной территории фермы площадью 69,6 га содержатся различные дикие и домашние животные, среди них 21 олень, 21 марал, а также яки, овцы, козы, свиньи и альпаки. Обитатели парка находятся на беспривязном содержании.

Также выяснилось, что хозяйка оленефермы не имеет лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

Специалистами Россельхознадзора предпринимательнице выдано предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства с требованием провести необходимые противоэпизоотические мероприятия и получить лицензию.