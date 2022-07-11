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С начала спецоперации на Украине 10 жителей Удмуртии понесли наказание за дискредитацию армии России

11:15, 11 июля, 2022
Андрей Поносов
С начала спецоперации на Украине 10 жителей Удмуртии понесли наказание за дискредитацию армии России
11:15, 11 июля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#ФСБ\n#спецоперация\n#Украина\n#Донбасс\n#ложь\n#ответственность за информацию
Фото: vk.com/russiaguard
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Распространителей фейков привлекли к административной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии призвали пользоваться проверенными источниками при получении информации о ходе спецоперации на Украине. За распространение заведомо ложных данных и суждений о действиях российских силовиков на Донбассе грозит наказание, напоминает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

С начала операции по защите граждан ДНР и ЛНР, а также демилитаризации и денацификации Украины за дискредитацию Вооруженных сил России к административной ответственности привлечено 10 жителей Удмуртии. Их действия попали под статью 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях». Максимальное наказание для граждан по данной статье – административный штраф в размере до 100 тыс. рублей.

УФСБ России по Удмуртии призывает жителей республики тщательно проверять и анализировать информацию о ходе проведения специальной военной операции, а также сообщать в правоохранительные органы о случаях размещения в сети интернет публикаций, призывающих к участию в несанкционированных акциях, фактах сбора сведений о военнослужащих или сотрудниках силовых ведомств.

11:15, 11 июля, 2022
Андрей Поносов
266
0
#Удмуртия\n#ФСБ\n#спецоперация\n#Украина\n#Донбасс\n#ложь\n#ответственность за информацию