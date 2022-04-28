Золото теннисистки из Воткинска и самый старый человек в мире: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Хорошие новости никогда не повредят, особенно, когда до конца рабочей недели еще два дня. Взглянем, о чем позитивном писали в СМИ со вчерашнего вечера.

Тротуары восстановят по гарантии

Находящиеся на гарантии тротуары в Ижевске подрядчик должен восстановить до 30 мая. Об этом заявил председатель городской думы Ижевска Фарит Губаев. 27 апреля в Устиновском и Октябрьском районах Ижевска прошла проверка тротуаров, отремонтированных в 2021 году по программе «Пешеходный Ижевск».

В частности, комиссия осмотрела новое асфальтовое покрытие на пешеходной дорожке по улице Автозаводской, особых нареканий состояние тротуара не вызвало. На некоторых участках из-за перепадов у входных групп в здания стали появляться лужи. Принято решение вывести сток воды на газоны.

Комиссия обратила особое внимание на тротуар по улице Песочной. На одном отрезке полотно пришлось вскрывать из-за аварии на трубопроводе. Часть тротуара выложили брусчаткой. После дополнительного обследования комиссия определит, какой гарантийный ремонт предстоит выполнить.

«Небольшие замечания, относящиеся к гарантийным случаям, подрядчик будет устранять за свой счет до 30 мая. Это касается всех участков по городу», — прокомментировал Фарит Губаев.

Пушпашева снова лучшая

Воткинская теннисистка вновь завоевала золото национального чемпионата. Призер Паралимпийских игр Надежда Пушпашева в 28 раз подтвердила титул чемпионки России по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

С 24 по 29 апреля в городе Алексине Тульской области проходит чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях участвуют около 120 спортсменов из 30 регионов страны. В составе сборной Удмуртии вместе с Пушпашевой выступают Татьяна Старкова, Дмитрий Гуменников и Надежда Реутт.

Все должно быть свое

В Северной Осетии начал работу единственный в России завод по производству бескислородной меди. Об этом сообщается на сайте правительства Республика Северная Осетия — Алания.

На владикавказском ОАО «Кристалл» состоялся официальный запуск модернизированного плавильного участка: предприятие начало производить бескислородную вакуумно-плавленую медь. Ранее её экспортировали из Германии и Финляндии.

Медь, которую будут производить на заводе, обладает высокой прочностью, электропроводностью, большой устойчивостью к коррозии.

Пост, молитва и бокал вина

Монахиня из Франции признана самым старым человеком на планете. Как пишет «Интерфакс», Книга рекордов Гиннесса объявила, что возраст женщины составляет 118 лет и 73 дня.

Сестра Андреа, в миру Люсиль Рэндом, родилась 11 февраля 1904 года. Она признана старейшим из живущих людей после смерти японки Канетанаки в возрасте 119 лет и 107 дней.

Сестра Андреа приняла монашество в 1944 году, в молодости она работала учительницей, гувернанткой. Сейчас монахиня плохо слышит и передвигается в инвалидном кресле, но старается сохранять свой разум активным.

«Они поднимают меня в 7 утра, дают мне завтрак, затем сажают за мой стол, где я занимаюсь мелкими делами», — рассказала сестра Андре Книге рекордов. Сотрудники дома престарелых, где живет сестра Андреа, утверждают, что долгожительнице по-прежнему дают бокал вина каждый день.