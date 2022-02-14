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Ижевский автозавод выбрасывал в атмосферу загрязняющие вещества

17:45, 14 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Ижевский автозавод выбрасывал в атмосферу загрязняющие вещества
17:45, 14 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#нарушения\n#Прокуратура\n#охрана природы
Фото: twenty20.com
310
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Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии контролирует устранение нарушений предприятием «ЛАДА Ижевский автомобильный завод». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Автозавод является одним из крупнейших в республике. Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура проверила предприятие на соблюдение требований законодательства об охране атмосферного воздуха и отходах производства и потребления.

В результате были выявлены факты выброса загрязняющих веществ от оборудования производственных цехов без разрешения. Также замечено, что загрязняющие вещества попадали в атмосферу при неблагоприятных погодных условиях без согласования с Минприроды Удмуртии.

Для устранения нарушений ижевский автомобильный завод обновил данные о выбросах, программу производственного экологического контроля и сведения об объекте негативного воздействия. Также была приведена в норму система учета образованных отходов.

Помимо этого завод подал заявления о выдаче разрешения на выброс загрязняющих веществ и утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Пока они находятся на рассмотрении.

17:45, 14 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
310
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#нарушения\n#Прокуратура\n#охрана природы