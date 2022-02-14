Ижевский автозавод выбрасывал в атмосферу загрязняющие вещества

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии контролирует устранение нарушений предприятием «ЛАДА Ижевский автомобильный завод». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Автозавод является одним из крупнейших в республике. Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура проверила предприятие на соблюдение требований законодательства об охране атмосферного воздуха и отходах производства и потребления.

В результате были выявлены факты выброса загрязняющих веществ от оборудования производственных цехов без разрешения. Также замечено, что загрязняющие вещества попадали в атмосферу при неблагоприятных погодных условиях без согласования с Минприроды Удмуртии.

Для устранения нарушений ижевский автомобильный завод обновил данные о выбросах, программу производственного экологического контроля и сведения об объекте негативного воздействия. Также была приведена в норму система учета образованных отходов.

Помимо этого завод подал заявления о выдаче разрешения на выброс загрязняющих веществ и утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Пока они находятся на рассмотрении.