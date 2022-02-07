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В понедельник днем в Удмуртии существенных осадков не ожидается

07:15, 07 февраля, 2022
Андрей Поносов
В понедельник днем в Удмуртии существенных осадков не ожидается
07:15, 07 февраля, 2022
Андрей Поносов
204
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay
204
0

Температура воздуха составит 4-9 градусов ниже нулевой отметки.

Ижевск. Удмуртия. Существенных осадков не прогнозируется в Удмуртии днем 7 февраля. Временами на территории республики будет идти небольшой снег, сообщает региональное управление МЧС России на основании данных Гидрометцентра Удмуртии.

На всей площади региона сохранится облачная погода, будет дуть север северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4…-9°С, в ночные часы от 8 до 13 градусов мороза.

Атмосферное давление зафиксируется на отметке 742 мм ртутного столба, это ниже нормального значения, относительная влажность воздуха 85%.

07:15, 07 февраля, 2022
Андрей Поносов
204
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр