Урожай картофеля в 2021 году в Удмуртии оказался меньше прошлогоднего

Объём собранных овощей также снизился на 4,6 тыс. тонн.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году урожай картофеля в Удмуртии оказался меньше прошлогодних значений. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минсельхоза.

На сегодняшний день в Удмуртии валовый сбор картофеля составил 96,3 тыс. тонн — это меньше прошлогоднего показателя на 12,5 тыс. тонн.

Овощей с открытого грунта в республике собрали 6,8 тыс. тонн против 11,4 тыс. тонн в прошлом году. Средняя урожайность в 2021 году составила 199,2 ц/га к 298,1 ц/га в прошлом году.

В свою очередь овощеводы республики получили погектарные субсидии на 4,1 млн рублей, а картофелеводы — 9,1 млн рублей.

В России на начало месяца собрали 6,68 млн тонн картошки против 6,64 в 2020 году. Предполагается, что итоговый показатель составит 6,71 млн тонн, прогноз на будущий год — 7,2 млн тонн. Сбор овощей на текущий момент продолжается — собрано 5,1 млн тонн, примерно столько же и годом ранее.

Чтобы достичь таких успехов, государство увеличит площади посадки картофеля на 20 тыс. га. Власти пересмотрят субсидии на выращивание овоща. Внимание уделят и компенсации затрат на производство и модернизацию мощностей хранения. В 2022 году для развития овощеводства направят 5 млрд рублей.

В федеральном Минсельхозе ведётся разработка проекта для увеличения не менее чем на 15% объёмов производства овощей и картофеля к 2025 году.

Летом 2021 года в Удмуртии ввели режим ЧС из-за засухи. В 16 районах ожидалась нехватка кормов. Засуха уничтожила посевы на площади свыше 80 тыс. га. Ущерб оценивается в более чем 2,5 млрд рублей.