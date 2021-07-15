В 16 районах Удмуртии из-за засухи ожидается нехватка кормов для скота

Объем заготовленных кормов в республике в 1,5 раза меньше прошлогодних.

Ижевск. Удмуртия. В 16 районах Удмуртии из-за засухи ожидается нехватка кормов для сельхозживотных. Формирование необходимой для зимовки кормовой базы вызывает наибольшую обеспокоенность в отрасли.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии, на сегодня в республике площадь скошенных трав составляет 67% от запланированных. Убрав две трети посевов, аграрии заложили на хранение около 1 млн тонн грубых и сочных кормов. По сравнению с прошлогодними результатами это в 1,5 раза меньше в объемном выражении и почти в 2 раза - в расчете на одну голову крупного рогатого скота.

Предварительные результаты кормозаготовки и обследование страдающих от нехватки влаги посевов показали: дефицит кормов ожидается в 16 районах республики. Наиболее пострадавшим от засухи признан Якшур-Бодьинский район, максимальная обеспеченность здесь составляет 44% от потребности.

План по заготовке сена в среднем по республике выполнен на 77,8%, а в хозяйствах Алнашского, Балезинского и Сюмсинского районов – на 49%.

По расчетам Минсельхоза, ожидаемая обеспеченность сенажом составит 92%. При этом менее половины необходимого объема смогут запасти красногорские и балезинские агропредприятия.

Также меньше 50% от нужного для нормальных рационов фуражного зерна ожидают получить в Ярском, Камбарском и Красногорском районах.

У сельхозпредприятий и фермеров остается надежда на кукурузу. Если пойдут долгожданные дожди, самая поздняя и основная силосная культура сможет обеспечить хозяйствам необходимую зеленую массу.